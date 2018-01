Bløf-nummer wordt carnavalskraker

Het idee is afkomstig van de Bredase ontwerper Stef Goedhart. ,,Zoals wel vaker bij carnaval is dit een beetje een opwelling geweest", zegt hij. ,,Rond de elfde van de elfde, als het carnaval weer een beetje gaat broeien, hoorde ik dat liedje op de radio. Het is een mooi liedje dat lekker golft, maar ik wist meteen: hier zit ook een heel ander soort nummer in."

Een carnavalskraker dus. De cruciale tekstregels had hij vrijwel direct. Het 'oude strandhuis' van Bløf veranderde in de 'oude stamkroeg'. En de regel 'Ik ben blij dat je hier bent' werd 'Ik ben blij dat ik bier heb'. ,,Daarmee had ik wel een basis om er wat carnavaleske kreten doorheen te gooien."

Heel ander level

De uitvoering heeft Goedhart niet zelf op zich genomen, hoewel hij wel met muziek bezig is. ,,Dat is meer singer-songwriterachtig, een heel ander level dus. Ik zal carnavalsmuziek ook niet zo snel opzetten, maar ik weet wel wat in een volle kroeg tijdens carnaval leuke muziek is."

Freek Haverman en David de la Mar zingen het nummer. De twee waren eerder betrokken bij het carnavalsnummer 'Señor', dat speciaal voor de film 'Komt een vrouw bij de dokter' werd gemaakt.

Knipoog

Dat gebeurde onder de naam De Vijf Fluitjes. Een logische naam voor het nieuwe project was dan ook De Twee Fluitjes. Onbedoeld is het ook een verwijzing naar De Twee Pinten, het vroegere duo dat bekend werd met onder meer 'Bij ons staat op de keukendeur'. ,,Achteraf gezien is dat wel een leuke knipoog", zegt Goedhart.