Bløf nodigt heel Zoutelande uit voor Concert at SEA

De band meldt in de brief, die deze week in samenwerking met de gemeente Veere in de bus valt bij de inwoners: 'Cameraploegen vanuit heel het land kwamen naar Zoutelande op zoek ‘naar het gammele strandhuis’. Fans boekten spontaan een weekend weg naar het dorp om kennis te maken met de sfeer. Het liedje was maandenlang niet van de radio te slaan, of stond op repeat in de lokale Zoutelandse horeca. Graag willen we dit succes met jou als inwoner vieren, of het enigszins met je goedmaken als je het liedje niet meer kan aanhoren. We nodigen daarom het gehele dorp Zoutelande uit om gratis naar Concert at SEA te komen, op donderdag 28 juni.'