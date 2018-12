Bløf kondigt nieuwe concerten aan in Ahoy en Lotto Arena

De kaartverkoop voor beide shows start zaterdag 15 december om 10.00 uur via blof.nl en livenation.be . BLØF heeft een succesvol jaar achter de rug met onder meer de nummer-1 hit ‘Zoutelande’ en een show in Ziggo Dome. Afgelopen week ontving Bløf in België een dubbel-platina plaat voor ‘Zoutelande’. Dat nummer stond er wekenlang op nummer 1. De band geeft dit weekend twee uitverkochte concerten in Ahoy. Nu kondigt de band grote concerten aan voor volgend jaar.

In België ontving BLØF afgelopen week een dubbel-platina plaat voor ‘Zoutelande’ wat wekenlang op nummer 1 stond in het land. “We hebben vorige week leuke shows gedaan in Lotto Arena in Antwerpen en AB Brussel. Onze Belgische fans luisteren met veel aandacht en we mogen er graag komen. Op naar 7 december in de Lotto Arena in Antwerpen!”