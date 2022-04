Bløf in de podcast: ‘er waren mensen die ons cool vonden en mensen die het cool vonden ons te haten’

De podcast 30 jaar Bløf beoogt een inkijkje te geven in het reilen en zeilen van een van de succesvolste Nederlandse popgroepen ooit. Als er één aflevering is waarin dat gebeurt, is het misschien wel deze. Het gaat namelijk over zes-achtste maten, ghost notes, SACD, open disc, augmented reality - zaken waarvan de doorsnee muziekliefhebber geen benul heeft - maar waarover de bandleden hier buitengewoon helder en aanstekelijk kletsen. Het gaat trouwens ook gewoon over fans en haters.