Bløf in Antwerpen: Miniconcert als reclame voor megaconcert

Het liedje stond zes weken op nummer 1 in België en werd platina. Het straatoptreden was bedoeld om de aandacht te vestigen op een concert dat de band vrijdag 30 november geeft in de Lotto Arena in Antwerpen. Dat is de grootste eigen show van Bløf tot nu toe in België. De kaartverkoop begint vandaag om 10 uur.