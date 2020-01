Bløf geeft opnieuw concert in de Oostkerk

‘Of we nog met Windows 7 werken? Dat zeggen we liever niet’

13:43 VLISSINGEN - Het verouderde computerbesturingssysteem Windows 7 lijkt in Zeeland aardig op zijn retour bij overheden en andere organisaties die met privacygevoelige informatie werken, maar is nog niet overal helemaal verleden tijd. In theorie is dat een risico.