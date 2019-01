Bløf en Racoon maken kans op 100% NL Awards

Beide bands zijn kandidaat in de categorie Band van het jaar, samen met 3JS, Causes, Chef’Special, Kensington (de winnaar van de afgelopen drie jaar) en Rondé. Bløf is verder één van de 14 genomineerden in de categorie Hit van het jaar (met Zachtjes zingen) en een van de 15 kandidaten voor Live-act van het jaar (voor het optreden vorige maand in Ahoy in Rotterdam).