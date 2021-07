Bløf en Racoon blijven ijzersterke Zeeuwse merken

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Dat peilt hoe sterk culturele merken zijn. Daarvoor werden landelijk 10.000 mensen ondervraagd.

Bløf en Racoon staan in Zeeland steevast bovenaan. Dat is deze keer niet anders. In hun kielzog volgen Concert at Sea, Deltapark Neeltje Jans, CineCity, Film by the Sea en Watersnoodmuseum. Nieuw in de top 10 zijn Het Arsenaal (achtste plaats) en Reptielenzoo Iguana (negende plaats). Theater De Mythe sluit net als in 2019 de top 10 af.

Voor alle Zeeuwen

Prominente Zeeuwse evenementen zoals Zeeland Nazomerfestival en Vestrock vallen buiten de top 10. Volgens onderzoeker Henrik Beerda is de waardering voor de festivals groot, maar is de bekendheid minder dan van bijvoorbeeld Concert at Sea. ,,Zeeland Nazomerfestival is iets meer een nichefestival, terwijl Concert at Sea echt voor alle Zeeuwen is.” Ook een Zeeuwse icoon als Danny Vera ontbreekt in de lijst. Artiesten worden, in tegenstelling tot bands, niet in het onderzoek meegenomen.

Het ‘draagvlak’ van de Zeeuwse cultuursector is de afgelopen tijd met negen procent gegroeid, ondanks de coronapandemie. ,,Daar was ik wel door verrast”, zegt Beerda. Hij vindt dat het onderzoek onderstreept hoe onmisbaar cultuur in het leven is van veel mensen. Het tijdelijke gemis heeft het verlangen ernaar vergroot. ,,Men is cultuur van eigen bodem de afgelopen tijd alleen maar meer gaan waarderen.”