Bløf en muzikale vrienden spelen covers op de Brouwersdam: dansen met regendruppels op je gezicht

Dansen en keihard meezingen: daarvoor zijn veel bezoekers al vroeg op het festival gekomen. De dam stroomt vol voor Bløf en zijn muzikale vrienden. Paskal Jakobsen opent Cøver at Sea met ‘No son of mine’ van Genesis. Een enkeling trekt voor de zekerheid een poncho aan, maar de meeste bezoekers swingen mee, het eerste biertje in de hand. Samen met Bløf warmen Zoë Tauran, Hannah Mae van ‘vriend van om de hoek’ Danny Vera het publiek even later verder op.