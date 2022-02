Bløf brengt nieuw nummer uit, album volgt in april

Het is het dertiende studioalbum van het Zeeuwse kwartet. Daarop staan naast Bitterzoet onder meer de eerder verschenen nummers Horizon , Doe het dan en Verlaat me nu nog niet . Het vorige album van de band, Aan, dateert inmiddels van bijna vijf jaar geleden.

Het album verschijnt gelijktijdig met de twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam, op vrijdag 8 en zaterdag 9 april. Bløf viert hiermee het dertigjarig bestaan van de band. Het optreden van 9 april is inmiddels nagenoeg uitverkocht. Voor het concert van 8 april zijn nog kaarten beschikbaar.

,,We zijn heel blij met het nieuwe album”, schrijft Bløf in een verklaring. ,,Voor de een zal het vertrouwd en herkenbaar klinken, maar het bevat ook verrassingen, zoals in het nieuwe liedje Bitterzoet. We kijken er ontzettend naar uit weer live te gaan spelen, waaronder natuurlijk de concerten op 8 en 9 april in de Ziggo Dome. We kunnen niet wachten.”