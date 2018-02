BLØF: 'Ahoy ademt historie, we hebben er nu al zin in'

Zijn er nog kaartjes voor optredens van BLØF te koop? Nou, nee. Zoutelande is een hit, de band begint ook België te veroveren en moet ‘nee’ verkopen als mensen naar tickets vragen. Tot nu, want BLØF kondigt een groot concert aan in Ahoy, op 15 december.

Het is bijna twintig jaar geleden, maar de herinnering staat bij Paskal Jakobsen (44) in het geheugen gegrift. De eerste keer in Ahoy, het was in 1999. Als deelnemer aan Vrienden van Amstel Live, nog lang niet zo hoog in de hiërarchie van de vaderlandse muziek als tegenwoordig. ,,Alle acts stonden op het grote podium, wij op een klein podium in het publiek. Daar waren we enorm chagrijnig van, maar wat konden we doen?’’

Quote We hebben met Geike een stem gevonden die goed past bij die van mij Pascal Jakobsen

Optreden, een andere optie was er niet. Dat was maar goed ook, want toen het Zeeuwse kwartet eenmaal was begonnen, bleek het juist een zeer intieme plek (inclusief toeschouwers met sterretjes) die paste bij de liedjes. ,,De mensen zongen massaal mee met Liefs uit Londen en Hier aan de kust. Dat was achteraf een moment waardoor we er in de band allemaal fiducie in kregen dat we iets bijzonders hadden.’’

BLØF op een klein podium is tegenwoordig ondenkbaar. Ook bij Vrienden van Amstel Live, waar de band dit jaar weer speelde. ,,Op dit moment krijgen we telefoontjes van mensen die vragen of ze kaarten kunnen kopen voor een liveconcert. Nou, eigenlijk niet. We hopen met Ahoy aan die vraag te voldoen.’’

Uitverkocht concert

In de zomer doet BLØF mee aan het nieuwe concept Vliegende Vrienden en de band staat natuurlijk op het eigen festival, Concert at Sea. Met een uitverkocht concert in Ziggo Dome en drie optredens in België, waarvoor evenmin nog kaarten te krijgen zijn, is 2018 eigenlijk al geslaagd. Zeker nu Zoutelande, een duet met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, op 1 staat in hitparades als de Top 40 en de Mega Top 50.

,,Onze eerste nummer 1-hit sinds 2008’’, weet Jakobsen, die het originele nummer op het album Aan alleen zingt. ,,Maar voor de single kozen we voor een duet. Het is een romantisch nummer. We hebben met Geike een stem gevonden die goed past bij die van mij. De zin 'Ik ben blij dat je hier bent' klinkt toch lekkerder als je hem van man tot vrouw zingt en andersom.’’

De Vlaamse inbreng in Zoutelande leidt ertoe dat de interesse in België toeneemt. Ook daar staat de single in de hitparades. ,,Niemand die ons daar kent, meestal hadden we daar één optreden per jaar in een zaal van 700 mensen, van wie de helft Nederlands. Nu merken we dat er iets gebeurt, een Belgische carrière is reëel. We moeten die kans wel zien te pakken.’’