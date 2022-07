‘Blijtanken’ op City of Dance in Middelburg, een festival met veel meer dan alleen muziek

Trek je coolste festivaloutfit aan en kom naar City of Dance. Dat is de oproep van de organisatie voor deze speciale jubileumeditie. Met 200 artiesten verdeeld over zeven ‘stages’ is de programmering dit jaar breder dan ooit. ,,Het festival zet deze editie in op positiviteit”, vertelt Martin Priem namens de organisatie.

Een beetje positiviteit kon Priem ook wel gebruiken, na de afgelastingen van de voorbije twee jaar. ,,In 2020 was het ruim van te voren duidelijk dat corona roet in het eten zou gooien, daar viel mee te leven. Vorig jaar was een groot drama. Alles was tot in de puntjes geregeld en we kregen in de laatste week van juni groen licht: het gaat door. Een week voor het festival werden we alsnog genoodzaakt een streep te zetten door City of Dance. Dat bericht sloeg in als een bom. Ik moest echt mezelf bij elkaar rapen om weer verder te gaan. Alles waar we een jaar lang hard aan gewerkt hadden, kwam abrupt tot stilstand.”