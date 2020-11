Blijft Zeeuwse fractie Forum voor Democratie Thierry Baudet steunen? ‘Nog steeds geen commentaar’

Belangwekkende mededeling

Daardoor lijkt Baudet nu voorman van een leeggelopen partij. In Flevoland stappen vijf van de zes Statenleden van Forum uit de partij, in Overijssel vier van de vijf. In Zeeland lijkt de fractie voorlopig intact, maar het is onduidelijk of die zich wel of niet achter Baudet schaart. In de loop van vrijdag schermde de fractie met een ‘belangwekkende mededeling’ maar die hield in dat er in Zeeland nog veel werk is te verrichten. ,,Nog steeds geen commentaar”, zegt Walravens over de partijcrisis.