‘Blijf weg uit Antwerpen’

Geef zelf eens het goede voorbeeld

20:00 Is het nog leuk in Zeeland? Het is hoogseizoen. Hoe gaat dat in tijden van corona? Vooralsnog zonder al te grote problemen. Natuurlijk, iedereen verbaast zich over mensen die het niet zo nauw nemen met de regels. Als het toeristen zijn, valt dat extra op. Zelf flaneer je hier niet met een heel gezin breeduit door een volle straat. En ja, zo af en toe moet de rem erop als het te druk wordt. Dan is het code oranje. Maar verder gaat het wel.