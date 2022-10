Blauwe Vlinder Madhu brengt iedereen kleur en vreugde: ‘Ik was het enige meisje van kleur op de basisschool’

Madhu Brunner is geboren in India. Ze werd te vondeling gelegd in wereldstad Nagpur. In het weeshuis bepaalden ze haar geboortedatum op 18 juli 1978 (‘of die datum klopt, is niet te achterhalen’) en gaven ze haar de naam ‘Honing’ (‘de betekenis van Madhu’). Die naam vonden Joop en Dikkie van der Kleij zo mooi dat ze geen reden zagen die te veranderen. Madhu was zo’n vijf maanden toen ze de dochter van het echtpaar Van der Kleij werd. Joop en Dikkie waren in de jaren zeventig uit Apeldoorn naar Vlissingen getrokken, omdat Joop als lasser bij De Schelde kon gaan werken.