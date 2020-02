Blauwe hap smaakt Zeeuwen als galgenmaal voor marinierskazerne

De tafel is keurig gedekt, een damasten tafellaken, dito servetten en een keurig naamkaartje voor alle aanwezigen. Alleen de kaarsen ontbreken. De ontvangst is in het chique monumentale pand van het ministerie van Defensie aan het Plein in Den Haag, waar de lichtjes van de feestdagen nog in de bomen hangen. Staatssecretaris Visser heeft alles uit de kast gehaald om de mannen uit Zeeland mild te stemmen, ondanks de kille ontvangst die haar twee weken eerder in Middelburg ten deel was gevallen.