Blauwalg houdt niet van zout en niet van stroming

HENGSTDIJK - In de Vogelkreek in Hengstdijk is blauwalg aangetroffen. De provincie adviseert mensen en dieren om het water niet in te gaan. Vijf vragen aan Michiel Bil, beleidsmedewerker zwemwaterkwaliteit bij de Provincie Zeeland.

De Vogelkreek in Hengstdijk is de enige plek in Zeeland waar je op dit moment beter niet kunt zwemmen vanwege blauwalg. In de rest van het land zijn veel meer waarschuwingen. Hoe komt dat?

,,Blauwalgen houden niet van zout. En in de grote Zeeuwse wateren staat stroming. Ook daar houdt de blauwalg niet van. Daar hebben we veel geluk mee. In de rest van het land komt blauwalg in tientallen plassen voor. En het lijkt steeds vaker voor te komen. Dat komt voornamelijk door het mooie weer. Hoe warmer het water, hoe beter de blauwalgen zich voortplanten. Doordat het al zo lang zo droog is, staan veel wateren stil. Dat zijn ideale omstandigheden voor algen en bacteriën.”

Waarom is blauwalg schadelijk voor zwemmers?

,,Als je de naam leest, denk je dat het om een alg gaat, maar het is een bacterie. Er zijn blauwalgensoorten die gif afgeven aan het water, maar andere soorten geven geen gif af.”

Hoe herken je blauwalg?

,,Normaal gesproken ontstaat er een ‘drijflaag’ op het water. Maar dat geldt niet alleen voor blauwalg: ook onschadelijke algen veroorzaken zo’n drijflaag. Soms krijgt het water een groen-blauwe kleur, maar dat kan ook andere oorzaken hebben. Zelfs voor experts is blauwalg moeilijk te herkennen. Er moet een monster onder een microscoop onderzocht worden om vast te stellen of er sprake is van blauwalg. Consumenten raad ik aan hun gezonde verstand te gebruiken. Als je regelmatig in een water zwemt, en het ziet er ineens anders uit: wees dan terughoudend. Zeker met honden, want die slikken meer water in en likken hun vacht schoon na het zwemmen.”

Wat is het effect van blauwalg op zwemmers?

,,Ze kunnen er huiduitslag en irritatie aan de ogen van krijgen. Als je veel water inslikt, word je misselijk en moet je braken.”

Wat moet je doen als je toch gezwommen hebt?

,,Vaak houden de klachten vanzelf snel op als je het water uit bent. Je kunt het beste goed douchen, om de bacteriën van je lichaam te spoelen. Als mensen ziek zijn geworden na het zwemmen, dan kunnen ze dat melden bij de GGD of de provincie.”