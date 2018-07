Bizar: Egel met kop in leeg potje babyvoeding aangetroffen

VVV Zeeland laat verbaasde badgast googlen

14:56 VLISSINGEN - Met de reclamecampagne 'Niet iedereen houdt van Zeeland. Mooi' wil de VVV mensen op het verkeerde been zetten. Dat werkt wellicht op internet en tv, maar werkt dat ook als de slogan letterlijk in de lucht hangt? Dit weekeinde vloog een reclamevliegtuigje met deze spreuk over de stranden van Walcheren, Schouwen-Duiveland en Zuid-Holland en weer terug. Het was gissen van wie de boodschap kwam en wat die boodschap nu eigenlijk was.