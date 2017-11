Bitcoin-hype raast Zeeland voorbij

BTC Direct is een van de grootste handelaren in 'cryptocurrency' ofwel digitaal geld zoals bitcoins. BTC Direct analyseerde 44.000 bitcoin-transacties in de eerste drie kwartalen van 2017 en vertaalde de uitkomsten naar een top 100 van grootste bitcoin-steden. Middelburg staat als enige Zeeuwse stad in die top 100 (nummer 82). Slechts één procent van de bitcoin-handelaren komt uit Zeeland, stelt BTC Direct vast.

Enquete poll Ik vertrouw bitcoins niet Eens

Oneens Ik vertrouw bitcoins niet Eens (89%)

Oneens (11%) Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB, schat dat de Zeeuwse volksaard wellicht van invloed is. ,,Dat zal dan wel die typisch Zeeuwse nuchterheid en voorzichtigheid zijn. Heel verstandig, en dat meen ik ook echt." De VEB waarschuwt de eigen leden zich niet te laten meeslepen door enthousiaste verhalen van mensen die claimen in korte tijd enorme winsten te hebben geboekt.

Krankzinnig

Insiders melden dat de bitcoin dit jaar in een 'krankzinnig' en 'zelden geëvenaard' tempo gestegen is. Daaraan zijn de media mede debet, met verhalen als dat van de Limburger die zijn hele hebben en houden verkocht om vervolgens al zijn geld te investeren in bitcoins. Zolang de bitcoin maar in waarde blijft stijgen, is hij spekkoper. ,,Maar", waarschuwt Koster, ,,Op korte termijn zijn ontwikkelingen te verwachten die mogelijk leiden tot grote schommelingen."

Quote Alles rondom de bitcoin zal gereguleerd worden. En dan wordt het een heel ander verhaal Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB Hij duidt op het voornemen van erkende beurzen om de handel in verwachte prijsstijgingen of -dalingen mogelijk te maken (futurecontracten). Dit soort handel is bijzonder risicovol. Bovendien: ,,Je zult zien dat de Belastingdienst deze ongecontroleerde handel op den duur nader zal bekijken. De toezichthouders van de beurs zullen zich ermee gaan bemoeien. Alles rondom de bitcoin zal gereguleerd worden. En dan wordt het een heel ander verhaal. Winsten worden dan mogelijk belast en wat nu nog gebeurt - dat de prijs van 9000 naar 10.000 schiet op één dag - is dan ook niet meer mogelijk. Beursautoriteiten kunnen de stijging limiteren om rust in de handel te brengen."

Nooit anoniem

Cryptogeld vormt op dit moment nog een ongereguleerde alternatieve geldstroom. Normaal gesproken worden bitcoins online aangekocht bij wisselkantoren zoals BTC Direct. Zo'n transactie is nooit anoniem, geeft Davy Stevens van BTC Direct aan. ,,Een van de grote fabels dat online aangeschaft digitaal geld niet te herleiden is tot de koper. Het wordt altijd gekoppeld aan een bankrekening en daar hoort een naam bij."

Hoewel de bitcoin een virtuele munt is (hij bestaat alleen digitaal) zijn er in Nederland al wel achttien pinautomaten waar je bitcoins kunt kopen. Kopers stoppen geld in de automaat, waarna er een QR-code verschijnt. Als die met de smartphone gescand wordt, belanden de bitcoins in de digitale portemonee (een appje op de telefoon). ,,Het zijn relatief goedkope automaten om aan te schaffen. Je vindt deze pinautomaten niet bij banken en niet in het straatbeeld, maar bijvoorbeeld in een café of winkel", legt Davy Stevens uit. Bij pinautomaten aangeschafte bitcoins zijn niet gekoppeld aan een bankrekening.