Binnenvaartschippers mopperen over nijpend tekort aan ligplaatsen

Poll Bart en Yvonne zetten de stap: ‘Wij willen voor de klas staan’

GOES -De een werkte in de autobranche, de ander was assistent-manager in een kledingwinkel. Maar nu willen Bart en Yvonne dolgraag voor de klas staan. Ze beginnen in september aan de nieuwe hbo-deeltijdopleiding van de HZ.

16 mei