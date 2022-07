Binnenvaartschippers mopperen, maar volgens minister Mark Harbers is er geen behoefte aan extra ligplekken

Schepen die niet continu varen, moeten op tijd kunnen rusten. Om die reden zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat er om de twee uur varen of om de 30 kilometer ligplaatsen beschikbaar zijn. De maximum ligtijd is 3 keer 24 uur om te voorkomen dat ligplaatsen onnodig lang bezet blijven. Langer afmeren zou er toe kunnen leiden dat schippers, die verplicht wettelijk moeten rusten, langer moeten doorvaren om een vrije plek te vinden. Schippers die bijvoorbeeld twee weken vakantie willen houden, moeten een gemeentelijk haven opzoeken, vindt Harbers.

Fluitsma zegt verder dat het beter zou zijn geweest als de proef had plaatsgevonden in een tijd dat er het meeste behoefte aan is, bijvoorbeeld rond de feestdagen. Tot slot wijst ze erop dat de proef plaatsvond in een periode dat er veel werk was in de binnenvaart en er dus weinig schepen gedwongen werden stil te liggen door gebrek aan werk. ,,Als de minister zegt dat er geen problemen waren, waarom laat je de maximum ligtijd van 3 keer 24 uur dan niet gewoon los?”