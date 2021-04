Binnenvaartschip in de problemen op Westerschelde

Skihal in Terneuzen wordt geveild, eigenaar Beherman wil schoon schip maken in overleg met justitie

13 april TERNEUZEN - De skihal in Terneuzen wordt verkocht via een online executieveiling. De eigenaar van het centrum, het bedrijf HRC van de Belgische zakenman Olivier Beherman, is dat met het Openbaar Ministerie overeengekomen. Het OM speelt hierin een rol, omdat het jaren geleden al beslag heeft gelegd op het deel van de skihal dat zou zijn gefinancierd door de voormalig eigenaar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen, Meddie Willemsen.