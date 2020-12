Binnenkort ook sneltest bij GGD Zeeland

De exacte locatie van deze nieuwe teststraat ligt nog niet vast. De GGD Zeeland schroeft de komende weken het aantal gewone coronatests, de bekende PCR-test, op van 1900 naar 2325 per dag. Met daarbij opgeteld de 950 sneltests komt de totale testcapaciteit in Zeeland op 3275 per dag. Dat is ruim boven het aantal tests dat de afgelopen weken werd afgenomen. Afgelopen week waren dat op de zeven testlocaties in Zeeland in totaal gemiddeld 738 per dag, de week daarvoor was tot nu de drukste met gemiddeld 781 test per dag.