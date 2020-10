Biljarten met mondkapje en zonder drankje

Een paar keer per week komen de leden van BCBK bij elkaar in dorpshuis De Vroone in Kapelle. Ze spelen op drie verschillende biljarts en dat ze nu een hele middag niets mogen eten of drinken omdat de horeca dicht is nemen ze voor lief. ,,Ja, er mag niets geschonken worden", zegt Hakkaart. ,,En anderhalve meter afstand doen we al sinds de vorige lockdown. De beheerder heeft al gezegd dat als we te dicht bij elkaar komen dat we dan niet meer mogen komen.”