Bikkelen voor Gambia: rolstoeler en wandelaar ronden Walcheren twee keer in 24 uur

GRIJPSKERKE - Als rolstoelrugbyer weet Bruce Mott wel wat afzien is. Maar wat hij zaterdag en zondag gaat doen, dat wordt misschien nog wel veel zwaarder dan een wedstrijd op het allerhoogste niveau spelen. Dan wil hij in zijn rolstoel in 24 uur 120 kilometer afleggen. En dat allemaal voor het goede doel. Voor de minst bedeelde kinderen in Gambia gaat hij samen met de valide loper Stefan Mes uit Koudekerke die sponsortocht volbrengen.

De 23-jarige gehandicapte inwoner van Grijpskerke traint de laatste weken veel met Mes om goed voorbereid te zijn om die tocht ten bate van de Foundation Boukarabou te volbrengen. De missie van die organisatie is om de allerarmsten, gehandicapten en hulpbehoevenden in het West-Afrikaanse land een menswaardig bestaan te geven.

Mes (53), de oprichter van Boukarabou, liep vorig jaar vier dagen langs de Walcherse kust en haalde zo vierduizend euro op. Het duo wil nu het dubbele bij elkaar zien te krijgen met hun twee ‘rondjes’ Walcheren. Ze starten zaterdag om 12.00 uur vanaf de Markt in Middelburg en lopen en rollen tegen de klok in het voormalige eiland rond. 24 uur later hopen ze weer terug te zijn op de Markt. Mogelijk zelfs al iets eerder, schat Mott in. ,,We trainden begin deze week en in zes uur legden we 45 kilometer af”, zegt hij lachend.

De beide mannen liepen of rolden nog nooit 120 kilometer achter elkaar. Mes: ,,Maar als het je lukt om 45 kilometer zonder problemen te doen, dan kan je ook 120.” Mott denkt ook dat hij het kan. ,,Maar het is wel een uitdaging.” Hij stelt dat via die stichting hulpbehoevenden in Gambia ook uitgedaagd worden om iets van hun leven te maken. ,,Zij moeten grenzen verleggen. Wij doen dat ook door deze tocht te volbrengen.”

Macaroni

Mott haalt op vlak terrein, als hij de juiste balans vindt, 8,5 tot 9 kilometer per uur. Zijn tochtgenoot haalt die snelheid niet. Mes: ,,De mijne ligt rond de 7,5 kilometer per uur.” Mott is echter niet van plan zijn tempo aan te passen. ,,Ik stop af en toe bij een kruispunt en dan wacht ik tot Stefan bij is.” Maar hij wil ook niet te lang wachten. ,,Want dan is het weer op gang komen zo moeilijk.” Tijdens de trainingstochten bleek dat hij nooit lang moest wachten. ,,Daarom doen we deze tocht ook met z’n tweeën. Ook anderen wilden meedoen, maar die zijn niet zo snel als Stefan.”

Vrijdag gaan de twee het parkoers nog even verkennen. Mes: ,,Want je weet maar nooit. Stel dat er plotseling wegwerkzaamheden zijn, dan moeten we wel een goed en begaanbaar alternatief zoeken.”

Ze nemen flink wat eten mee: energierepen, een beetje macaroni, bananen en vloeibaar voedsel. Ook water, versterkende drank en een paar energiedrankjes ‘voor de nacht’ gaan mee. Beiden: ,,Dat moet voldoende zijn.”