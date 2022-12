Bikkelen tijdens de Nieuwjaarsduik, al is het water met zes graden relatief warm

Voor de een is het een uit de hand gelopen grap, voor de ander is de Nieuwjaarsduik op 1 januari vaste prik om het jaar fris te beginnen. Waar ze in Scandinavië gewoon een gat in het ijs zagen en zich even onderdompelen, rennen wij Nederlanders het liefst met zijn allen vanaf het strand de zee in. Als het even kan ook nog in een gekke outfit. Een beetje bijzonder is ons Nederlandse volkje wel.