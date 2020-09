Bijzondere lederschildpad zwemt vrijwel zeker nog rond in de Oosterschelde

Normaal gesproken zou de grote lederschildpad rond deze tijd in de buurt van Cornwall in het Verenigd Koninkrijk moeten zwemmen. Van der Hiele vermoedt dat het dier de weg kwijt is geraakt. Voorlopig maakt hij zich geen zorgen om de schildpad. ,,Momenteel zitten er enorm veel bloemkoolkwallen in de Oosterschelde, het lievelingskostje van dit soort schildpadden. Er is dus voldoende eten. Bij voedselgebrek zal hij door de Oosterscheldekering naar open zee zwemmen.”

Door storm en wind is het Reddingsteam Zeedieren de laatste dagen aan wal gebleven. Van der Hiele wil deze week weer eens poolshoogte nemen. Hij vermoedt dat de schildpad na een tocht richting Krabbendijke zich weer in de buurt van Wilhelminadorp en Kats ophoudt. De laatste keer dat een lederschildpad in Zeeland werd gespot, was in 2014, in de Westerschelde.