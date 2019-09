Bijzondere dans laat geheugenverlies voelen

Eddie Bogaert stopt als voorzitter Delta Ride for the Roses

10:22 's-GRAVENPOLDER - Eddie Bogaert neemt afscheid van zijn rol als bestuursvoorzitter van de Delta Ride for the Roses. Sinds 2008, het begin van de Zeeuwse Ride, was de inwoner van 's-Gravenpolder als vrijwilliger betrokken bij het evenement. De afgelopen zes jaar was hij bestuursvoorzitter. Onder zijn voorzitterschap is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste evenementen van Zeeland.