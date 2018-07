Bijzonder theater op het dek

Daniël Lehmann, een van de componisten en oprichters van muziektheatergezelschap Ausdauer, kocht in 2007 het binnenvaartschip ROAN, dat jaren in handen was van een Gentse familie. ,,Mijn broer, die scheepsrestaurateur is, woonde al op een schip", vertelt hij. ,,Ik woonde in een huurhuis in Rotterdam en wilde graag een tweede verblijf. Misschien is een schip wel iets dacht ik." Hij ging op zoek naar een spits, een vrachtschip. ,,Ik wilde iets museaal. Spitsen zijn zo gemaakt dat ze door Franse sluizen passen. Eigenlijk is er niet zo veel aan, dus het was lastig om een mooi exemplaar te vinden."