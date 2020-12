Bijzonder! Aangespoelde blauwe haai wordt met zuurstoftank naar Blijdorp gebracht

CDA-blues. Een politieke Diego Maradona zal de Zeeuwse Rotterdam­mer nooit worden

11 december Een ding is zeker, de Nederlandse politiek is niet saai. Na Baudet’s B-film voltrekt zich een nieuw drama: het besluit van de doodvermoeide Hugo de Jonge om te stoppen als lijsttrekker van het CDA. De onverwerkte onvrede over zijn rommelige verkiezing, zijn gezwabber als corona-minister etterde al veel te lang door en heeft tot deze niet geheel onverwachte, unieke wending geleid.