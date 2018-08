Bijna weer naar school: Die zes weken zijn zo voorbij

Enquete poll Een zomervakantie van zes weken is lang genoeg Eens

Oneens Een zomervakantie van zes weken is lang genoeg Eens (87%)

Oneens (13%)

'De vakantie mag nog iets langer duren'

Naam: Fenna de Leeuw (7)

Woonplaats: Kapelle

Gaat naar: groep 4 van CBS ’t Honk in Kapelle

Heb je zin om weer naar school te gaan?

Ja, ik heb zin om weer te gaan leren. Moeilijke woordjes schrijven enzo. Ik vind het ook leuk om mijn vriendinnen weer te zien, maar de meesten waren ook al bij Rommeldam (kindervakantieweek, red.).

Ben je op vakantie geweest?

Ja, we zijn naar camping De Pekelinge (in Oostkapelle, red.) geweest. We hebben in de camper van opa en oma geslapen. Ik ben vaak naar het zwembad gegaan en naar de binnen- en buitenspeeltuin op de camping. Op 17 juli was ik jarig. Het was de eerste keer dat ik op vakantie jarig was. Dat was heel leuk, want het zonnetje scheen lekker. Ik heb eerst heel lang geslapen en toen gingen ze ‘Lang zal ze leven’ voor me zingen. Mijn opa en oma waren er ook.

Wat vond je het allerleukst tijdens de zomervakantie?

Mijn verjaardag en de dierentuin in Amersfoort. We zijn ook nog naar het strand geweest. Toen gingen papa en mama mee zwemmen. En soms mocht ik om half tien naar bed.

Heb je je ook nog verveeld in de vakantie?

Een heel klein beetje. Toen hing ik op de bank en heb ik bijna niks gedaan. Het was gelukkig maar één dagje.

Als jij zou mogen kiezen, hoe lang zou de zomervakantie dan mogen duren?

Volledig scherm Fenna de Leeuw © Marcelle Davidse Het zou nog ietsje langer mogen duren. Eén weekje ofzo. Dan zou ik nog naar de bioscoop gaan, en nog logeren bij mijn nichtjes in Nieuw-Vennep.

==========

'Lezen, buiten spelen en springen op de trampoline'

Naam: Naomi Bouwman (8)

Woonplaats: Kapelle

Gaat naar: groep 5 van ’t Honk in Kapelle

Heb je zin om weer naar school te gaan?

Ja, want dan zie ik al mijn vrienden weer. Met Dieke ga ik elke vrijdag paardrijden, en op school knutselen we samen en spelen we samen buiten. In groep 5 gaan we ook schoolzwemmen. Dat lijkt me leuk, omdat ik heel veel van zwemmen hou. Soms word ik ’s ochtend wakker en dan denk ik dat ik naar school moet, maar dan is het toch niet zo. Dat vind ik jammer. Ik vind het ook wel een beetje spannend om weer naar school te gaan. Waarom weet ik eigenlijk niet.

Ben je op vakantie geweest?

Ja, naar camping Klein Vink (in Limburg, red.). Ik was daar met mijn ouders en mijn kleine broertje. Er waren ook vriendinnetjes. We gingen vaak in het meertje zwemmen.

Wat was het allerleukste van de zomervakantie?

We zijn naar Blijdorp geweest op mijn oma’s verjaardag. Toen was de hele familie er: mijn ooms en tantes en nichtjes en neefjes. Iedereen mocht iets uitkiezen wat ‘ie wilde doen. Ik wilde graag naar de glazen koepel met vissen.

Heb je je ook nog verveeld in de vakantie?

Nee, ik heb veel gelezen, buiten gespeeld en op de trampoline gesprongen.

Als jij zou mogen kiezen, hoe lang zou de zomervakantie dan moeten duren?

Volledig scherm Naomi Bouwman © Marcelle Davidse Zeven weken, omdat de vakantie zo leuk is. Je hoeft even niet naar school en je kunt lekker uitrusten. Het is fijn om veel thuis te zijn.

===========

'Blij dat ik mijn vrienden weer zie'

Naam: Joep de Leeuw (10)

Woonplaats: Kapelle

Gaat naar: groep 7 van ’t Honk in Kapelle

Heb je zin om weer naar school te gaan?

Mwah. In groep 7 mogen we op computers werken en twee keer in de week gymmen. Dat vind ik leuk. Het stomme is huiswerk. Dat is echt niet leuk. Ik heb gehoord dat groep 7 het zwaarste jaar van de basisschool is. Nee hoor, ik vind het niet spannend. Ik ben blij dat ik mijn vrienden weer zie. Ik heb ze niet gezien in de zomervakantie, maar ik heb ze ook niet gemist. Ik zie het hele jaar duizend keer.

Ben je op vakantie geweest?

We zijn op camping De Pekelinge (in Oostkapelle, red.) geweest. Dat is een heel leuke camping. Je kunt er boogschieten, lasergamen en naar het zwembad.

Wat was het allerleukste van de zomervakantie?

Voor mijn verjaardag gingen we naar Prison Island in Middelburg, en op mijn verjaardag zelf zag ik iedereen weer. Van het geld dat ik kreeg heb ik een abonnement genomen op het tijdschrift Stoer. En ik heb een spelletje van Fortnight gekocht, voor op de Playstation.

Heb je je ook nog verveeld tijdens de vakantie?

Ja, best vaak. Dan wist ik niet meer met wat ik moest spelen. Dan hing ik maar een beetje op de bank. Maar na een half uur wist ik vaak weer iets. Dan ging ik bijvoorbeeld met mijn auto’s spelen.

Als jij zou mogen kiezen, hoe lang zou de zomervakantie dan mogen duren?

Volledig scherm Joep de Leeuw © Marcelle Davidse Zeven of acht weken. Of misschien toch wel gewoon zes. Want als de zomervakantie acht weken duurt, heb je geen herfstvakantie of kerstvakantie meer. En dat is ook wel lekker. Dan kan je tijdens het schooljaar ook nog een beetje uitrusten.

=============

'Ik mocht alleen in een tent slapen'

Naam: Dani van Wely (9)

Woonplaats: Kapelle

Gaat naar: groep 6 van ’t Honk in Kapelle

Heb je zin om weer naar school te gaan?

Een beetje. De vakantie is leuk, maar ik heb veel zin om al mijn vrienden weer te zien: Siebe, Jaro, Finn en Esli. Ik heb ze helemaal niet gezien tijdens de vakantie. Ik wil weer samen voetballen. Ik vind het ook spannend om weer naar school te gaan. Ik heb de nieuwe juf nog niet zo goed gezien. En in groep zes leer je powerpoint, en moet je spreekbeurten houden en huiswerk maken. Ik weet niet of ik dat wel op tijd af krijg. Daar moet ik wel eens aan denken als ik in bed lig.

Ben je op vakantie geweest?

Ja, ik ben naar Bonaire geweest met mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. Het was er heel mooi: het water was lichtblauw en je bleef erop drijven. Je kon er snorkelen, zwemmen en lekker eten.

Wat was het allerleukste van de zomervakantie?

De vakantie naar Bonaire. Maar het was ook heel leuk om met mijn opa en oma naar de camping in Brabant te gaan. Ik mocht alleen in een tent slapen. Ik kon lekker uitrusten en spelletjes en puzzels maken.

Heb je je ook nog verveeld in de vakantie?

Een klein beetje. Na de vakanties op Bonaire en op de camping wist ik niet zo goed wat ik moest doen. Maar toen was ik jarig en toen kreeg ik weer allemaal nieuwe dingen om mee te spelen.

Als jij zou mogen kiezen, hoe lang zou de zomervakantie dan moeten duren?

Volledig scherm Dani van de Welij © Marcelle Davidse Twaalf weken, omdat het zo leuk is om vakantie te hebben.