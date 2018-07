Bijna geen plekje meer vrij aan de Zeeuwse kust

RENESSE - Vakantiehuisjes, hotels, campings aan de Zeeuwse kust zitten vol. Wie nu nog een last minute vakantie wil boeken, vindt nauwelijks nog plek, of het moet in het achterland, ver van de kust, zijn.

Vooral de campings profiteren van de zonnige, warme zomer. Elke dag stromen telefoontjes binnen. Maar wie nu nog denkt een plek te kunnen bemachtigen, komt bedrogen uit. Ardoer Camping Julianahoeve in Renesse heeft tot 21 augustus geen enkele kampeerplek meer beschikbaar. Voor een chalet is dat pas na 24 september. Momenteel verblijven 6.000 gasten op Julianahoeve.

,,Met dit weer krijgen we elke dag nog veel telefoon. We moeten helaas steeds 'nee' verkopen'', zegt een woordvoerster. Dat ligt trouwens niet alleen de hete zomer. De camping, die beschikt over tal van elkweervoorzieningen, is elk seizoen afgeladen. De bezettingsgraad is momenteel 100 procent.

Bij Strandcamping Groede is het hetzelfde liedje. Sinds Pinksteren is de camping gewoon volgeboekt. Door mooie zomers in de laatste jaren is het aantal vroege boekingen, vooral van belang voor campings, sterk toegenomen. Een woordvoerster van de strandcamping: ,,Mensen bellen nog steeds, maar we hebben de komende tijd geen plek.''

Wie zaterdag de VVV Zeeland telefonisch probeerde te bereiken, moest engelengeduld hebben. De PZC nam de proef op de som: na 45 minuten wachten, was er nog steeds 'een beller voor u'.

