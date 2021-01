Bijna geen dieren meer in Zeeuwse asiels. 'Een hond is binnen een paar uur alweer weg’

Schouwen mag rem zetten op bouw gezinswo­nin­gen in Noorderpol­der Zierikzee

20 januari DEN HAAG/ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland hoeft niet mee te werken aan de bouw van achttien eengezinswoningen aan de straten Peilschaal en Winterpeil in nieuwbouwgebied Noorderpolder in Zierikzee. Dat besliste woensdag de Raad van State in een rechtszaak van de ontwikkelaars A.M. Zeeland B.V. en Gebiedsontwikkeling Noorderpolder C.V.