‘Bijna duizend damherten te veel in Zeeland’

GOES - Zeeland telt bijna duizend damharten te veel. Vooral in de Kop van Schouwen is het aantal dieren lastig onder controle te houden.

In Nederland leven ruim 6000 damherten in het wild. Daarvan is maar 40 procent ‘gewenst’. Dat concludeert onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV), op basis van gegevens van de regionale faunabeheereenheden. De aantallen zijn schattingen op basis van de voorjaarstelling.

In Zeeland worden 983 damherten als ‘niet gewenst’ gezien. De reden om niet te veel damherten toe te staan is dat ze schade veroorzaken aan bomen en aan gewassen van boeren. Ook kunnen zij een gevaar zijn voor het verkeer.

Damherten komen in Zeeland in drie gebieden voor: de Manteling van Walcheren, de Kop van Schouwen en op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer. Het beleid is om het aantal niet te groot te laten worden. Er wordt gestreefd naar maximaal 80 in de Manteling, 325 in de Kop van Schouwen en 150 op de Haringvreter. Daarom staat de provincie toe dat jaarlijks een deel van de dieren wordt afgeschoten.

Realistisch aantal

Toch waren er afgelopen voorjaar opnieuw bijna duizend damherten te veel, concludeert Pointer. Dat is een realistisch aantal, zegt Liduin Paree, adjunct-secretaris van de Faunabeheereenheid Zeeland. ,,We proberen de aantallen laag te houden, maar dat lukt niet altijd. Vooral de Kop van Schouwen is een moeilijk gebied, want het is enorm groot en je hebt er te maken met recreanten. Als er grote aantal moeten worden weggenomen, is dat moeilijk.”

Pointer besteedt vanavond aandacht aan het onderwerp, in de uitzending die om 22.18 uur begint op NPO2.