Bijna de helft van reizigers Westerschelde Ferry mist warme snack aan boord

Groep Ierse mul­ti-instrumen­ta­lis­ten is li­ve-sensatie

De traditionele Ierse folk- en balladband The Kilkennys werd in 1998 opgericht door schoolgenoten. Pas tien jaar later gaven ze zichzelf de huidige bandnaam, een verwijzing naar hun geliefde thuis, Kilkenny City. Hun passie, ambitie, energieke uitstraling, rappe instrumentale ritmes en onvervalste Ierse humor blijkt de unieke combinatie voor hoog gewaardeerde concerten. Vrijdag spelen ze in het Ledeltheater in Oostburg.

23 november