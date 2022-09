Bijna-botsing op vliegveld Midden-Zeeland bracht veertien mensen ‘ernstig in gevaar’

OM: Sandra H. bracht Ichelle van de Velde door verstik­king om het leven

Het Openbaar Ministerie denkt dat de 29-jarige Ichelle van Velde uit Oostburg door verstikking om het leven is gebracht door de 46-jarige Sandra H. Dat is donderdag duidelijk geworden tijdens een voorbereidende zitting in de Middelburgse rechtbank.

8 september