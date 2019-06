Bijna alles is liefde op Concert at Sea

Ik heb Geleefd Wim Dorst (34) regelt zijn eigen uitvaart: de kist staat al klaar

7:41 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Wim Dorst uit Nieuwerkerk weet het zeker: het mooiste moet nog komen. Tussen de bedrijven door is hij bezig zijn eigen uitvaart te regelen en een boek te schrijven over zijn leven. ‘Elke ochtend schuif ik de gordijnen open en is het afwachten wat voor dag God me geeft.’