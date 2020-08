Bijna alle Zeeuwse fietspaden zijn ‘te smal’ voor scholieren - of zelfs ‘veel te smal’

Zomerfo­to's: Nog drie kansen

18 augustus De zevende week van onze zomerfotowedstrijd is begonnen, volgende week is de laatste week. Je hebt nog drie kansen om je zomer in de krant en op de site te fotograferen. Komende vrijdag kiezen we weer een weekwinnaar en volgende week dinsdag en vrijdag verschijnen de laatste zomerfotopagina's van dit jaar in de krant en op de site. Kort daarna maken we bekend wie de hoofdprijs, een iPad ter waarde van 350 euro, heeft gewonnen.