Bijna 40 Zeeuwen getest op corona; geen besmetting maar wel extra maatregelen

ZorgSaam zegt momenteel nog meer patiënten te laten controleren. ,,Uit voorzorg. Het gaat om de wat minder zieke patiënten. De uitslag van die testen weten we morgen (woensdag)", meldt het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis. ,,Patiënten met koorts en luchtwegklachten die recentelijk in een gebied zijn geweest waar het coronavirus voorkomt, testen we. Mocht het nodig zijn, dan is ZorgSaam klaar om direct op te schalen. We hebben speciale isolatiekamers beschikbaar. Dit zijn kamers met een toegangssluis waarin we verdergaande vormen van isolatie kunnen toepassen.”