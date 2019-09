Bijna 10 procent van het Grevelingenmeer onder de 10 meter is dood

Rijkswaterstaat controleert met enige regelmaat hoe het is gesteld met het Grevelingenmeer. Hoe ernstig het probleem is van zuurstofloosheid verschilt per seizoen. In de zomer is de problematiek door hoge temperaturen ernstiger. Zuurstof is vooral niet te vinden vanaf tien meter diepte.

Volgens GS blijkt uit meetgegevens van dit jaar dat het probleem van zuurstofgebrek niet ernstiger is dan eerdere jaren. ,,Wel zien we achteruitgang in het bodemleven. Het bodemleven dat sterft als gevolg van zuurstofloosheid herstelt niet geheel in de winter en het voorjaar. De jaarlijkse verslechtering als gevolg van de jaarlijks optredende zuurstofloosheid is een trend.‘’

De provincie zegt dat de slechte waterkwaliteit niet toe te schrijven is aan het buiten gebruik stellen van de Flakkeese Spuisluis. ,,Die relatie is er slechts in beperkte mate en alleen merkbaar in het meest oostelijke deel van de Grevelingen.‘’