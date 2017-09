Bijna 1,4 miljoen voor verbetering aardappelen

KRUININGEN - Veredelingsbedrijf C. Meijer BV in Kruiningen leidt een gesubsidieerd project om aardappelen met nieuwe technieken te verbeteren.

Voor het programma om aardappelen met nieuwe technieken te veredelen, is bijna 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gekomen. Het geld komt in hoofdzaak van de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken. De provincie draagt 150.000 euro bij.

Doel is aardappelrassen sterk te verbeteren door nieuwe technieken in een lopend veredelingsprogramma te bundelen: genetica, bio-informatica, big data, robotisering en drones die beelden van de groei van aardappelen op het veld leveren.

Stabiliteit

Dat moet meer kennis van de plant, ook op akkerniveau, opleveren. Naast penvoerder C. Meijer BV in Kruiningen brengen Keygene, 3BM IT Solutions BV, Tecnic Automation BV, Aurea Imaging en de Universiteit van Amsterdam (UvA) kennis in. In de driejarige proef wordt overigens geen gebruik gemaakt van genetische modificatie.

De projectpartners willen drie doelen bereiken, zegt Guus Heselmans, manager onderzoek en ontwikkeling bij C. Meijer BV. ,,We willen aardappelen stabieler maken, zodat telers, maar ook verwerkers, meer zekerheid krijgen over de omvang van de aardappeloogst.''

Kwaliteit omhoog

Daarnaast moet de kwaliteit van aardappelen omhoog, zodat er minder verlies ontstaat, bijvoorbeeld doordat ze te vroeg versuikeren. Een derde doel is aardappelen weerbaarder te maken tegen ziektes. ,,Uiteindelijk profiteert de hele keten daarvan. Als je meer gezonde aardappelen van een hectare kunt oogsten, betekent dat voedselzekerheid en blijven de prijzen voor de consument vriendelijk.''

Over drie jaar is er geen ras veredeld. Zo snel gaat niet. Er ligt dan wel een sterk verbeterd veredelingsprogramma. De projectervaringen worden gedeeld en kunnen ook voor andere gewassen worden benut.