Bijeenkomst over syndroom van Klinefelter

Barende kat in de regen gedumpt bij Bath

16:02 VLISSINGEN - Nergens in Zeeland worden zoveel katten gedumpt als in Reimerswaal. Zelfs om 06.30 uur in de stromende regen terwijl moederpoes aan het baren is. Laura Wattel uit Arnemuiden zag het drie maanden geleden gebeuren toen ze op een donkere, natte ochtend onderweg was naar haar werk in Bath.