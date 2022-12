Bij zoektocht naar ontvoerde kleuter Dean deden rechercheurs alles goed: ‘Alleen afloop is verdrietig’

Het is half januari paniek in België. De kleine Dean is niet teruggebracht bij zijn moeder na een logeerpartijtje bij ‘oppasvriend’ Dave De K. (34) in Sint-Gillis-Waas. Beiden zijn voor het laatst gezien in Sint Niklaas, bij de grens met Zeeuws-Vlaanderen. Een dag later, zaterdag 15 januari, stapt Deans wanhopige moeder naar de politie om aangifte te doen van vermissing.