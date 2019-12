Bij toeval terug in het familiehuis van vroeger

video ‘Dam in Ooster­schel­de is geen oplossing maar creëert nieuw probleem’

6 december YERSEKE - Een dam naast de Zeelandbrug, middenin de Oosterschelde is geen oplossing voor de toekomst, maar zorgt juist voor nieuwe problemen en complicaties. Verhoog liever de dijken, zegt Adri Boone, voorzitter van het Oosterschelde Museum in Yerseke. Hij was als betonspecialist betrokken bij grote waterwerken, waaronder de bouw van de stormvloedkering in de jaren tachtig.