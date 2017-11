Bij Theaterloods-B vallen er klappen in de klas

VLISSINGEN - De nieuwe voorstelling Uitschot van Theaterloods-B gaat over geweld op school. Hij wordt gespeeld in klaslokalen. ,,We brengen geen boodschap met een geheven vingertje, maar we willen wel relevant zijn."

Alles draait bij theater om geloofwaardigheid. Acteur Oscar Postema is inmiddels 47, maar wie hem ziet spelen in Uitschot vergeet dat meteen. Hij overtuigt als de onhandelbare puber Chris die ten koste van alles een voldoende probeert te krijgen van zijn lerares. Want anders zwaait er wat thuis. Mevrouw Stöhr, gespeeld door Annemarike Ruitenbeek, laat zich niet chanteren, maar daardoor krijgt Chris het rood voor ogen. Hij kan zijn handen niet meer thuis houden.

,,Ik heb een petje op om mijn grijze haren te verbergen", zegt Postema grijnzend, ,,maar ik moet natuurlijk oppassen dat ik geen karikatuur word. Anders haken de leerlingen af."

Zeven jaar geleden richtte Postema Theaterloods-B op, nadat hij eerder furore maakte met onder meer Theater Kwark. De producties van de Zeeuwse theatergroep worden jaren achtereen op scholen in heel Nederland gespeeld, meestal door Postema en Ruitenbeek. Vanaf vrijdag wordt Uitschot aan het repertoire toegevoegd, een vertaling van het theaterstuk Aussetzer van de Duitse toneelschrijver Lutz Hübner. Tot half januari wordt het stuk vier keer gespeeld op het Scheldemond College in Vlissingen en zeven keer op Nehalennia in Middelburg.

,,We hebben er wel ons eigen stuk van gemaakt", zegt Ruitenbeek, die tekende voor de vertaling. ,,Het bevatte prachtige volzinnen, met veel psychologie erin. Wij hebben het geprobeerd het een beetje te ontduitsen. We wilden niet vertellen wat er gebeurt, dat wordt al gauw te saai, wij willen het laten zien op de vloer."

Theaterloods-B heeft zich gespecialiseerd in schoolvoorstellingen. Anders dan in het theater zit het publiek niet onzichtbaar in een donkere zaal, maar bij daglicht, recht voor de neus van de spelers. ,,Je ziet meteen hoe ze reageren", vertelt Ruitenbeek.

Uitschot gaat over geweld op school. Met een lesbrief worden de leerlingen op het toneelstuk voorbereid en na afloop is er gelegenheid voor discussie, maar het is geen vormingstheater, benadrukt Postema. ,,Wij willen een artistieke voorstelling neerzetten, die we natuurlijk wel hebben toegespitst op een bepaalde leeftijdsgroep en een bepaald niveau. Voor veel jongeren zal het een kennismaking met theater zijn, omdat het een keuze is van de school om ons te laten spelen, niet van de leerlingen. Net als bij andere vormen van kunst proberen wij hun zintuigen te prikkelen. Wat er verder met het onderwerp gebeurt, laten we over aan de docenten en de school."

Die kunnen met Uitschot zeker uit de voeten, omdat het gaat over de agressiviteit van leerlingen, de gevolgen voor de docent en de invloed van sociale media.