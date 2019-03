‘Bij Robèrt... van Beckhoven’ smaakt alles goed

Robèrt heeft de lachers meteen op zijn hand: de cake die we bij het betreden van de zaal voorgeschoteld krijgen, is bedoeld als troost. Net als vroeger, bij aanvang van een begrafenis. ,,Als je van tevoren wat suiker geeft, komt alles goed”, zegt de bakker en patissier ondeugend. Dat het sowieso wel goed komt vanmiddag, wordt duidelijk wanneer het doek opent en het sfeervolle ‘restaurantje’ op het podium onthuld wordt. Robèrt heeft niet gelogen: dit is écht een theatrale foodexperience waarbij veel geproefd mag worden. Het is maar goed dat we het advies om van tevoren niet te veel te eten hebben opgevolgd.

Worstenbrood en appelfleurtjes

Het begint met pure ingrediënten: pistachenoten uit Bronte, gekonfijte sinaasappelschil uit Corsica en chocolade uit Colombia. ,,Kijk, je kunt van die laatste twee een hamburgertje maken”, toont Robèrt voor hij het in zijn mond laat verdwijnen. ,,Lekker he?” Ondertussen vertelt hij over zijn carrière. Hoe het allemaal begon in de banketbakkerij van zijn opa en vader in Oisterwijk, over zijn werk als presentator van kinderprogramma CupCakeCup en jurylid in Heel Holland Bakt. En over zijn bedrijf ‘bij Robèrt’: een open bakkerij met glazen gang. Hij vertelt het kalm, sympathiek en vooral: erg smakelijk. Het publiek hangt aan zijn lippen, de lippen in de zaal aan de versgebakken worstenbroodjes, appelfleurtjes en stukjes kastanjebrood.

Deze patissier en bakker doet niet aan geheime recepten, hij geeft juist graag zijn tips voor het maken van brood en lekkernijen mee. ,,Weet je hoe je een goede appeltaart maakt?”, vraagt hij. ,,Doe als eerste een beetje bakpoeder in je boterdeeg en kies vooral de appels die je zelf lekker vindt. Strooi niet te veel suiker erover, want dat onttrekt het vocht uit je taart. Verwerk er wat abrikozen in en rasp wat sinaasappel en limoen door je beslag. Doe nog wat losse stukjes appel bovenop, strooi er een beetje kaneel over... Lekker he? Ik kan lang over appeltaart lullen hoor.” Maar daar is geen tijd voor, want er zijn óók nog bonbons. ,,Proef eens met je ogen dicht”, geeft Robèrt als tip. ,,Lekker he?” De pure chocolade, de zachte marshmallow binnenin, de knettersuiker bovenop... ‘Lekker’ is zacht uitgedrukt. En dan moet het dessert nog komen...