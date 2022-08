Bij PureBlue in Kapellebrug denken ze continu na over schoon water

Natuurstemmen Wie van de natuur houdt hoeft zich nergens en nooit te vervelen

Onderweg naar het werk. Op de carpoolplek bij de sluizen van Terneuzen moeten we op een collega wachten. Snel even rondsnuffelen op de parkeerplaats. Daar groeien leuke planten als kleverig kruiskruid en bleekgele droogbloem. Wie even de moeite neemt om op het dijkje te gaan staan overziet ineens in een heel ander en mooi biotoop, met weelderige begroeiing en veel insecten.

24 augustus