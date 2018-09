Bij korfbalclub Ondo zetten ze samen de schouders er onder

SINT LAURENS - Arjen Hoefkens en Addie Coomans lopen deze woensdagmiddag in hun scheidsrechterskloffie rond op het kunstgrasveld van Ondo. De voorzitter en secretaris van de korfbalvereniging uit Sint Laurens hadden normaal gesproken aan het werk moeten zijn, maar wie had dan tijdens het schoolkorfbaltoernooi de wedstrijden van die kleine hummels in goede banen moeten leiden? ,,We hebben er zelfs een vrije dag voor opgenomen.’’