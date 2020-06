‘Bij iedere onderneming zit weer een andere uitdaging’

Ruim honderd ondernemingen zoals Klok‘uus sloten zich aan bij het traject, wat nu ruim een maand onderweg is. Tijd om de balans op te maken. Aanstaande woensdag komen de experts en iedereen die bijdraagt aan het programma, waaronder gedeputeerde Jo-Annes de Bat, samen in Vlissingen om te praten over SOS.

,,Wat mij opviel was dat alle ondernemers met veel energie en inzet het traject zijn ingegaan. Ze willen echt het verschil maken en op alle gebieden creatiever worden. Dat is voor ons interessant”, zegt Matthijs Lugtenburg, directeur van Dockwize. Hij kijkt tevreden terug op het eerste deel van het traject. ,,Wat leuk is om te zien is dat ondernemers ook van elkaar leren. Daar hoopten we op.”