Bij Fine Veere proef je Zeeland. In sfeer en eten

Fine. Uhm, natuurlijk is het Engels. Maar wat mij betreft mag je het ook op zijn Hollands uitspreken. Gewoon, als een afkorting voor finesse. Want dat heeft dit restaurant. Maar in het Engels klopt het zeker ook. Want prima is het hier absoluut.

Fine Veere ligt aan de Polredijk, direct aan het Veerse Meer, pal naast jachthaven Oostwatering. Juist. Buiten het gedrang van toeristen. Je kunt er vanuit het stadje naar toe lopen, met de auto naar toe rijden, of met de boot aanmeren. Nu hebben we geen boot en dus gebeurt het niet wekelijks dat we naar een jachthaven rijden. Maar voor Fine Veere maak ik graag een uitzondering. Of het nu is voor een koud pilsje, een lunch of een uitgebreid diner. Want het ‘fine’ begint al bij de hartelijke ontvangst en komt in mijn beleving steeds weer terug. In de keurige en vriendelijke bediening, de magnifieke sfeer en uiteraard het lekkere eten.